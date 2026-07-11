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11:46, 11 июля 2026Мир

В Польше призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

Оппозиционная партия ПиС призвала власти Польши заблокировать вступление Украины в ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС) направила в сейм резолюцию с призывом к властям Польши заблокировать вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил лидер партии Пшемыслав Чарнек, передает ТАСС.

«Мы призываем правительство противодействовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС», — заявил политик.

Он добавил, что такое решение связано с прославлением на Украине лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), обвиняемых в Волынской резне — геноциде поляков.

Ранее бывший премьер-министр Польши, глава польской партии ПиС Ярослав Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в Европейский союз (ЕС) из-за Степана Бандеры и ОУН. По его словам, Киев должен изменить нынешнюю государственную политику памяти.

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