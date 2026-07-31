Галустян назвал развод тяжелым решением

Юморист Михаил Галустян заявил, что развод с бывшей женой был тяжелым решением

Юморист Михаил Галустян назвал развод с бывшей женой Викторией тяжелым решением и высказался о новом браке со стилисткой Лилией Киосе. Пост об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Да, я развелся. Это было очень тяжелое решение. Браки не рушатся в одночасье. Мы честно пытались сохранить то, что нас объединяло. Не получилось», — отметил юморист. Он добавил, что не будет обсуждать детали их с бывшей женой личной жизни, так как она мать его дочерей.

Также Галустян ответил на предположения о том, что он ушел от бывшей жены к нынешней возлюбленной и начал новые отношения, еще находясь в браке. Комик заверил, что начал встречаться с Киосе после развода, хотя они были давно знакомы. Юморист рассказал, что стилистка несколько раз приезжала к нему домой по работе до того, как они стали парой. «Приезжала (...) постричь, так же, как до этого стригла других артистов. Это нормальная практика в случае, если у артиста плотный график», — пояснил комик.

Ранее Галустян ответил на критику второго брака. Он, в частности, заявил, что его дочери нормально относятся к его новым отношениям.

22 июля стало известно, что Галустян женился. Друзья комика рассказали, что супруги счастливы и планируют детей.

В апреле 2025 года сообщалось, что юморист развелся с женой Викторией после 18 лет брака. Галустян заявил, что у них с супругой не было друг к другу претензий при расставании.