Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 31 июля 2026 (обновлено: 15:53, 31 июля 2026)Мир

В Северной Корее заговорили о скорой войне

ЦТАК: Усиление сил США в Японии грозит новым конфликтом на Корейском полуострове
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Увеличение численности штаба войск США в Японии приближает вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Как признали сами враги, сегодня очевидным стало то, что физическое столкновение на Корейском полуострове — это не вопрос о возможности, а вопрос времени», — следует из публикации.

В агентстве подчеркнули, что командование американских войск в Японии превращается в «командование войны», которое руководит вооруженными силами союзников Вашингтона, размещенных в регионе. Отмечается, что подобным образом США стремятся получить возможность вести долгосрочную и высокоинтенсивную военную операцию.

Ранее вооруженные силы США и Японии отработали способы захвата и защиты спорных островов в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю. Специальные подразделения вооруженных сил Австралии, Франции и Филиппин приняли участие в мероприятиях в качестве наблюдателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    МИД Польши вызвал посла России из-за упавшей ракеты
    Зеленский прокомментировал удары по морским портам Украины
    Мальчик заарканил тонущего мужчину и вытащил его из воды
    Захарова оценила массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута
    Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников
    Москвичам посоветовали не пить кое-откуда
    СК отреагировал на атаку ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе
    Накрытое простыней тело после избиения росгвардейцами попало на видео
    Медведев призвал к активной обороне против санкций
    Зеленский заявил о покушении на командира корпуса Нацгвардии «Хартия»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok