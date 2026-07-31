«Сестру забили кулаками». Члены тайской банды признались в расправе над двумя россиянами. На месте захоронения нашли еще три тела

Thairath: Похитители брата и сестры из России в Таиланде признались в расправе над ними

Похитители брата и сестры из России в Таиланде признались в расправе над ними. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила местная газета Thairath.

43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, также известные как Понг и Тхонг, были арестованы. Они заявили полиции, что расправились с 22-летней Дианой и 17-летним Романом Назимовыми из Тюмени. По словам Понга, он лишил жизни несовершеннолетнего россиянина выстрелом, а его сестру — забил до смерти. При этом преступник заверил правоохранителей, что не насиловал молодых людей.

Также Понг указал место, где были спрятаны тела россиян после расправы. Туда направились следователи и криминалисты. В указанном месте правоохранители обнаружили пять тел. Предполагается, что два тела принадлежат пропавшим россиянам, а еще три — семье, ставшей свидетелями расправы над братом и сестрой. Их личности устанавливаются.

О пропаже брата и сестры Назимовых, эмигрировавших из России в Таиланд около пяти лет назад, стало известно на прошлой неделе — 26 июля. Молодые люди уехали из дома на мотобайке. Спустя 26 минут со смартфона Дианы пришло единственное сообщение — «Urgent!» («Срочно!»). В это же время с ее телефона была определена последняя геолокация в 200 метрах от дома. После этого брат и сестра перестали выходить на связь. Мать Назимовых обратилась в полицию.

Подозреваемые пытались скрыться в полицейской форме

После обращения матери пропавших брата и сестры в полицию начались их поиски. Правоохранители искали россиян вместе с волонтерами. Вскоре удалось установить личность одного из предполагаемых похитителей. Им оказался рецедивист Понг, которого ранее арестовывали за кражу несовершеннолетнего ребенка и хранение оружия. К его дому стянули спецназ, однако мужчины дома не оказалось.

Тогда местная полиция задержала предполагаемых сообщников похитителей — Сыа Хоя и Панга. Следствие считает, что они помогли главным подозреваемым, Понгу и Тхонгу, скрыться — спрятали их под брезент мотоцикла и вывезли из зоны оцепления.

30 июля удалось задержать и самого Понга — главаря банды. Как оказалось, он переоделся в форму полицейского и с сообщниками пытался сбежать — их узнали на контрольно-пропускном пункте (КПП) в провинции Чантхабури. Поняв, что их раскрыли, злоумышленники прибавили скорость и прорвались через КПП. Началась погоня, которая продолжалась 10 километров. Подозреваемым удалось скрыться, съехав на второстепенную дорогу. Полиция подняла тревогу в приграничных районах. Вскоре беглецов задержали.

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Тайцы назвали причину похищения россиян

Один из задержанных по подозрению в похищении россиян заявил, что мотивом их действий была кража мотоцикла. Мать Назимовых Зарина рассказала, что ее дети любили кататься на байке по ночам — по ее словам, они всегда возвращались домой через час. Незадолго до пропажи Диана сообщила матери, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания ее местоположения.

Байк пропавших брата и сестры нашли разобранным и закопанным в землю спустя несколько дней после их исчезновения. Его опознали по номерному знаку.

Вскоре сестра подозреваемого в похищении россиян сообщила, что незадолго до обнаружения транспортного средства видела мотоцикл жертв возле дома своего брата. Он сказал ей, что забрал мотоцикл в качестве залога у якобы задолжавшего ему 1,7 тысячи долларов (136 тысяч рублей) владельца. При этом в ходе допроса женщина призналась, что на тот момент еще не знала о пропаже брата и сестры из России.

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

В посольстве прокомментировали произошедшее

Посольство России в Таиланде находится в контакте с таиландскими властями по поводу исчезновения в Паттайе двух россиян с момента, как стало известно о произошедшем. После того как задержанные признались в убийстве брата и сестры из РФ, в ведомстве выразили надежду на всестороннее расследование дела.

Заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин подтвердил, что подозреваемые задержаны и сознались в том, что мотивом этого преступления была кража мотоцикла.