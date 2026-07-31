Кульбит сбитых автомобилем россиян попал на видео

В Казани автомобиль сбил пешеходов на зебре

В Казани автомобиль сбил пешеходов на зебре. Во время происшествия пострадавшие сделали сальто, видео с которым опубликовал Telegram-канал «Вечерняя Казань Новости».

Инцидент произошел в Зеленодольском районе российского города. На кадрах видно, как двое мужчин переходят дорогу по зебре, а затем их сбивает Volkswagen. В момент столкновения оба пешехода подлетели в воздух, перевернулись и упали на проезжую часть. Пострадавшие получили травмы, степень которых не уточняется.

Ранее в Свердловской области мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, угнал автомобиль и сбил подростка. Его приговорили к 7,5 года колонии общего режима.