В России отреагировали на запрос офиса Зеленского открыть дело против Лукашенко

Депутат Чепа назвал попытку Украины втянуть в конфликт Белоруссию игрой с огнем

Украина пытается втянуть Белоруссию в конфликт, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в прокуратуру страны с просьбой возбудить дело против лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы видим, в последние месяцы идут всевозможные провокации против Белоруссии, попытки втянуть страны, ближайшие России, Белоруссию, Иран в этот конфликт для того, чтобы Украине было проще требовать средства, вооружение. На самом деле это игра с огнем. Белоруссия при любой провокации всегда готова ответить Украине, и Александр Григорьевич неоднократно об этом заявлял. Белоруссия обладает достаточным количеством современного оружия, в том числе и баллистические ракеты, ядерное оружие, есть "Орешник", есть другие типы оружия, и это очень опасные зигзаги», — отреагировал депутат.

До этого Белоруссия открыла гуманитарный коридор на границе с Украиной для воссоединения семей.

Постпред России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявлял, что страна поможет Минску в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами.