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18:21, 31 июля 2026 (обновлено: 18:30, 31 июля 2026)Бывший СССР

Белоруссия организовала гуманитарный коридор на границе с Украиной

Белоруссия открыла гуманитарный коридор на границе с Украиной для воссоединения семей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wybo / Globallookpress.com

Белоруссия открыла гуманитарный коридор на границе с Украиной для воссоединения семей. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что на Украину по коридору перешли десять пенсионеров и маломобильных граждан из России. Еще пять человек смогли вернуться с Украины в Белоруссию, где их уже ждали родственники.

Кроме того, четверо украинских детей смогли воссоединиться со своими семьями. Часть из них отправилась на Украину, остальные — в страны Европейского союза (ЕС).

Ранее стало известно, что украинские власти могут возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным Telegram-канала «Инсайдер.ua», Киев собирается осудить белорусского лидера за поддержку России после начала специальной военной операции.

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