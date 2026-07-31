Белоруссия организовала гуманитарный коридор на границе с Украиной

Белоруссия открыла гуманитарный коридор на границе с Украиной для воссоединения семей

Белоруссия открыла гуманитарный коридор на границе с Украиной для воссоединения семей. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что на Украину по коридору перешли десять пенсионеров и маломобильных граждан из России. Еще пять человек смогли вернуться с Украины в Белоруссию, где их уже ждали родственники.

Кроме того, четверо украинских детей смогли воссоединиться со своими семьями. Часть из них отправилась на Украину, остальные — в страны Европейского союза (ЕС).

Ранее стало известно, что украинские власти могут возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным Telegram-канала «Инсайдер.ua», Киев собирается осудить белорусского лидера за поддержку России после начала специальной военной операции.