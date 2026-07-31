Еврокомиссия раскрыла данные о движении беженцев из Сеуты

В Еврокомиссии отрицают продвижение мигрантов из Сеуты в страны ЕС

В Еврокомиссии отрицают, что потоки мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута, продвигаются в другие страны Евросоюза. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера, опубликованном в соцсети X.

«Подчеркиваю, что дальнейшего продвижения в сторону европейского континента или других государств-членов не наблюдается», — написал Бруннер.

При этом он назвал ситуацию в Сеуте неприемлемой. Чиновник напомнил, что в отношении испанских анклавов Сеуты и Мелильи действуют особые правила Шенгена. «Пограничный контроль в отношении лиц, выезжающих из Сеуты и Мелильи, по-прежнему действует», — отмечается в заявлении.

Ранее испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. По данным МВД Испании, за последние сутки из Марокко в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов.

Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве, для помощи Гражданской гвардии, которая оказалась перегружена работой.

Резкий рост числа переходов связан с решением Верховного суда Испании, запретившим немедленно возвращать в Марокко мигрантов, задержанных в море.