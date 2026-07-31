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19:59, 31 июля 2026 (обновлено: 20:04, 31 июля 2026)Экономика

Канадским пожарам предрекли усиление из-за популярного метода борьбы с ними

Климатолог Дэниелс: Прореживание леса может усилить пожары в Канаде
Виктория Клабукова

Фото: Todd Korol / Reuters

Популярный метод борьбы с лесными пожарами может усугубить ситуацию в Канаде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

По мнению климатолога, расчистка леса в случае бушующих в Канаде пожаров может только их усилить. Дело в особенностях экосистемы канадских лесов: прореживание деревьев рискует высушить мхи и увеличить скорость ветра, из-за чего пожары станут лишь интенсивнее.

Как объясняет Дэниэлс, пожаротушение в данном случае осложняется отсутствием инфраструктуры. Леса Канады занимают 537 миллионов гектаров, и через большую их часть не проложены дороги, поэтому добраться до очагов возгорания можно только по воздуху или по зимним ледовым трассам. При этом возникающие пожары собеседница агентства называет естественным и неотъемлемым экологическим процессом, вмешательство в который может и не требоваться.

Пожары, возникшие на фоне аномальной жары и сухих гроз, охватили уже больше трех миллионов гектаров и могут войти в число крупнейших за всю историю наблюдений. Сильнее всего от возгорания пострадало Онтарио, где площадь выгоревших территорий уже превысила 728 тысяч гектаров. Дым от огня заволок не только Канаду, но и достиг Нью-Йорка, находящегося в 400 километрах от границы.

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