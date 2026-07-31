Россияне полюбили дешевые телевизоры

«Ъ»: Российский рынок телевизоров перешел к росту за счет бюджетных китайских моделей

В первом полугодии 2026 года российский рынок телевизоров в натуральном выражении вырос на 10 процентов, до 3,48 миллиона единиц, а в денежном — только на 2,3 процента, до 97,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные «М.Видео» пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной такой тенденции стала растущая популярность телевизоров бюджетного сегмента. На устройства стоимостью 10-20 тысяч рублей приходится 34,8 процента продаж, а на сегмент 20-30 тысяч рублей — еще 21,8 процента.

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), медианный чек на телевизоры за год упал на шесть процентов при росте числа покупок на девять процентов.

Лидерами рынка в деньгах стали китайские TCL (15,4 процента) и Hisense (12,5 процента), южнокорейская Samsung (10,7 процента), а также снова китайские Haier и Xiaomi — 10,1 и 9,6 процента. В штуках лучше всего продаются Xiaomi (8,7 процента), Haier (8,6 процента) и TCL (8,6 процента).

Гендиректор «Infonline-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил рост спроса на телевизоры обновлением техники и запросом на smart-функции, которые становятся более популярными. Впрочем, другие эксперты считают, что ждать дальнейшего роста спроса не стоит, потому что блокировки контента делают устройства менее привлекательными.

В прошлом году продажи телевизоров в России падали как в натуральном, так и в денежном выражениях в связи с заметным подорожанием техники.