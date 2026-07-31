Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:37, 31 июля 2026 (обновлено: 20:38, 31 июля 2026)Экономика

Россияне полюбили дешевые телевизоры

«Ъ»: Российский рынок телевизоров перешел к росту за счет бюджетных китайских моделей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

В первом полугодии 2026 года российский рынок телевизоров в натуральном выражении вырос на 10 процентов, до 3,48 миллиона единиц, а в денежном — только на 2,3 процента, до 97,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные «М.Видео» пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной такой тенденции стала растущая популярность телевизоров бюджетного сегмента. На устройства стоимостью 10-20 тысяч рублей приходится 34,8 процента продаж, а на сегмент 20-30 тысяч рублей — еще 21,8 процента.

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), медианный чек на телевизоры за год упал на шесть процентов при росте числа покупок на девять процентов.

Лидерами рынка в деньгах стали китайские TCL (15,4 процента) и Hisense (12,5 процента), южнокорейская Samsung (10,7 процента), а также снова китайские Haier и Xiaomi — 10,1 и 9,6 процента. В штуках лучше всего продаются Xiaomi (8,7 процента), Haier (8,6 процента) и TCL (8,6 процента).

Гендиректор «Infonline-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил рост спроса на телевизоры обновлением техники и запросом на smart-функции, которые становятся более популярными. Впрочем, другие эксперты считают, что ждать дальнейшего роста спроса не стоит, потому что блокировки контента делают устройства менее привлекательными.

В прошлом году продажи телевизоров в России падали как в натуральном, так и в денежном выражениях в связи с заметным подорожанием техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    Дочь Бони упрекнула мать во многомиллионных тратах в Дубае
    Рыбаки эвакуировали туристов с охваченного огнем острова Европы и попали на видео
    Россияне полюбили дешевые телевизоры
    Нарколог назвала способы распознать алкогольную зависимость
    Ким ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries
    Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян
    Испания раскрыла число вернувшихся в Марокко мигрантов
    Москвичей призвали завершить купальный сезон
    Солистку группы «Тату» в бикини назвали секс-бомбой в сети
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok