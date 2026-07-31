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22:07, 31 июля 2026Силовые структуры

Адвокат допустил замену условного срока Лерчек на реальный

Адвокат Аргановский: Лерчек может грозить реальный срок, если она не погасит штраф
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Осужденной на пять лет условно блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) может грозить реальный срок, если она не погасит штраф на сумму более 763,5 миллиона рублей, рассказал адвокат Дмитрий Аргановский. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такие случаи очень редки. «Для условно осужденного может быть поставлен вопрос перед судом о замене условного осуждения на реальное лишение свободы, если он уклоняется от возложенных на него обязанностей», — допустил он.

Как указал адвокат, это может произойти, если осужденная откажется от возмещения вреда, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Чекалиной наказание в виде шести лет лишения свободы условно по делу за незаконные валютные операции со штрафом в 1,2 миллиарда рублей и запретом продвигать свой бренд в интернете.

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