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22:25, 31 июля 2026 (обновлено: 22:35, 31 июля 2026)Бывший СССР

Российские военные поразили три судна ВСУ в Одесской области

Российские военные поразили три использовавшиеся ВСУ судна в Одесской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Sayenko / Reuters

В Одесской области Вооруженные силы (ВС) РФ поразили три судна, использовавшиеся Украиной. Об этом сообщило Минобороны России.

«Тремя ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер" были поражены два сухогруза, находившиеся в Черном море южнее Одессы», — указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что российские военные также ударили по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением одного барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю нанесли удары по 37 морским судам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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