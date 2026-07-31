Российские военные поразили три судна ВСУ в Одесской области

Российские военные поразили три использовавшиеся ВСУ судна в Одесской области

В Одесской области Вооруженные силы (ВС) РФ поразили три судна, использовавшиеся Украиной. Об этом сообщило Минобороны России.

«Тремя ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер" были поражены два сухогруза, находившиеся в Черном море южнее Одессы», — указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что российские военные также ударили по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением одного барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю нанесли удары по 37 морским судам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

