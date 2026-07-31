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23:05, 31 июля 2026 (обновлено: 23:09, 31 июля 2026)Мир

Трамп допустил преследование со стороны МУС

Трамп в шутку допустил, что МУС может начать его преследование
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошутил о том, что Международный уголовный суд (МУС) может начать в отношении него преследование. Его слова приводит Clash Report.

«Нет никакой информации о том, что Международный уголовный суд преследует меня. Хотя это может случиться, просто чтобы вы знали», — допустил американский лидер.

Трамп также добавил, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио не пытается его защитить. «Он пытается защитить Биби (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, — прим. «Ленты.ру») и некоторых других людей», — сказал президент США.

Ранее Рубио пообещал ликвидировать МУС, который выдал «ордера на арест» Нетаньяху и президента России Владимира Путина. По словам госсекретаря, суд ведет войну против США с помощью «силы так называемого международного права».

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