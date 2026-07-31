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23:59, 31 июля 2026 (обновлено: 00:01, 1 августа 2026)Бывший СССР

На Украине в результате атаки сгорел логистический терминал «Новой почты»

В Полтаве в результате атаки сгорел логистический терминал «Новой почты»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «Новой почты»

В Полтаве в результате атаки сгорел логистический терминал «Новой почты». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Сортировочный комплекс получил серьезные повреждения. По информации военблогера Бориса Рожина, удар был нанесен российским дроном «Герань».

В Минобороны РФ отмечали, что терминалы «Новой почты» активно используются в интересах ВСУ для доставки и хранения грузов военного назначения.

30 июля Вооруженные силы (ВС) России ударили по сортировочному комплексу «Новой почты» в районе населенного пункта Подгорное в Днепропетровской области.

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