На Украине в результате атаки сгорел логистический терминал «Новой почты»

В Полтаве в результате атаки сгорел логистический терминал «Новой почты»

В Полтаве в результате атаки сгорел логистический терминал «Новой почты». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Сортировочный комплекс получил серьезные повреждения. По информации военблогера Бориса Рожина, удар был нанесен российским дроном «Герань».

В Минобороны РФ отмечали, что терминалы «Новой почты» активно используются в интересах ВСУ для доставки и хранения грузов военного назначения.

30 июля Вооруженные силы (ВС) России ударили по сортировочному комплексу «Новой почты» в районе населенного пункта Подгорное в Днепропетровской области.