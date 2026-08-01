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00:37, 1 августа 2026Мир

Трамп заявил о желании стать следующим президентом США

Трамп заявил, что хотел бы стать следующим президентом США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать и следующим президентом США. Так он пошутил в ходе интервью Real America's Voice. Запись беседы доступна на YouTube.

«Следующий президент будет казаться супергением, так как будут открыты заводы, будут рабочие места, страна будет восстановлена, а в заслугу это поставят ему», — объяснил свое желание Трамп.

Президентский срок Трампа закончится в январе 2029 года — на тот момент ему уже будет 82 года. При этом, согласно американским законам, занимать пост президента можно только два раза, так что переизбраться у Трампа не выйдет.

Ранее Дональд Трамп определился с преемником на следующих президентских выборах. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джея Ди Вэнса.

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