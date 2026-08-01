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00:56, 1 августа 2026Экономика

Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий

Аналитик Ляшок: С 1 августа будут повышены пенсии работающим пенсионерам
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

С 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

«Будут учтен трудовой стаж и выплаченные работодателями страховые взносы за последние 12 месяцев работы», — пояснил он.

Ляшок отметил, что с 1 августа вырастут страховые пенсии по старости и инвалидности для россиян, работавших в 2025 году. Повышение относится к тем, за кого работодатели перечисляли страховые взносы.

Как добавил эксперт, также увеличатся пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили страховые взносы, не учтенные при назначении выплаты.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средний размер пенсии превышает 30 тысяч рублей в 12 регионах России. Еще год назад такой показатель наблюдался только в девяти регионах.

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