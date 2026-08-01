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01:35, 1 августа 2026 (обновлено: 01:39, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

Стало известно об отказе Маска встретиться с Зеленским в США

Atlantic: Маск отказался встречаться с Зеленским во время его поездки в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Глава SpaceX Илон Маск отказался встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время его поездки в США. Об этом написало издание The Atlantic.

Известно, что Зеленский попросил Маска о встрече, однако тот отказался. Сообщалось, что глава Украины на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом хотел попросить разрешения Маска использовать Starlink для наведения ударных дронов на территории России. Однако Трамп не дал Зеленскому точный ответ.

Ранее Трамп заявил, что США стремятся к миру на Украине, а не к вооружению Киева. До этого глава Белого дома заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.

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