Стало известно об отказе Маска встретиться с Зеленским в США

Atlantic: Маск отказался встречаться с Зеленским во время его поездки в США

Глава SpaceX Илон Маск отказался встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время его поездки в США. Об этом написало издание The Atlantic.

Известно, что Зеленский попросил Маска о встрече, однако тот отказался. Сообщалось, что глава Украины на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом хотел попросить разрешения Маска использовать Starlink для наведения ударных дронов на территории России. Однако Трамп не дал Зеленскому точный ответ.

Ранее Трамп заявил, что США стремятся к миру на Украине, а не к вооружению Киева. До этого глава Белого дома заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.

