Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:13, 1 августа 2026Бывший СССР

В Британии заявили о планах Зеленского устроить провокацию

Политолог Каннингем: Зеленский может устроить провокацию ради новых поставок оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский может устроить провокацию из-за отчаянного желания получить новое финансирование поставок оружия для продолжения войны, заявил британский политолог Финиан Каннингем в статье для портала Strategic Culture (SC).

По его словам, «мафия Зеленского» отчаянно нуждается в постоянном притоке средств. Эксперт считает, что она устроит провокацию, которая зайдет слишком далеко и разожжет более масштабную мировую войну.

Ранее сообщалось, что НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Без лицензий на производство Patriot и новых ракет, но с уступками Киева. Что сказал Трамп о конфликте на Украине
    Захарова выступила с предупреждением к западным странам
    В храме Василия Блаженного произошел пожар
    Прибыль «Самолета» рухнула на 87 процентов
    В Иране пригрозили США и Израилю ответом на возможную атаку
    ВС России ударили по оборонному заводу в Киеве
    Слуцкий высказался о миграционном кризисе в Сеуте
    Паспорта с портретом Трампа заинтересовали американцев
    В Британии заявили о планах Зеленского устроить провокацию
    В Киеве на фоне ракетной атаки произошли взрывы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok