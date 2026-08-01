В Британии заявили о планах Зеленского устроить провокацию

Политолог Каннингем: Зеленский может устроить провокацию ради новых поставок оружия

Украинский президент Владимир Зеленский может устроить провокацию из-за отчаянного желания получить новое финансирование поставок оружия для продолжения войны, заявил британский политолог Финиан Каннингем в статье для портала Strategic Culture (SC).

По его словам, «мафия Зеленского» отчаянно нуждается в постоянном притоке средств. Эксперт считает, что она устроит провокацию, которая зайдет слишком далеко и разожжет более масштабную мировую войну.

Ранее сообщалось, что НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL.