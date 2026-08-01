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02:39, 1 августа 2026Экономика

Прибыль «Самолета» рухнула на 87 процентов

Прибыль компании «Самолет» рухнула на 87 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Прибыль «Самолета» рухнула на 87 процентов. Такие данные следуют из отчета компании ПАО «ГК "Самолет"» за полугодие.

Выручка компании по РСБУ выросла на 31 процент, с 6,5 до 8,6 миллиарда рублей, почти вся сумма, 8,5 миллиарда, пришлась на вознаграждение за поручительства по обязательствам других структур группы.

Прибыль от продаж увеличилась на 36 процентов, с 6,2 до 8,4 миллиарда рублей, но чистая прибыль при этом сократилась с 1,2 миллиарда до 148,5 миллиона рублей (на 87 процентов).

Основной причиной стали проценты, за полгода «Самолет» получил 9,9 миллиарда рублей процентных доходов, но самначислил 19,8 миллиарда рублей процентных расходов.

Объем заемных средств к концу июня достиг 250,1 миллиарда рублей против 238,4 миллиарда в начале года. Из них 190,7 миллиарда составляют долгосрочные обязательства, 59,4 миллиарда — краткосрочные. Собственный капитал ПАО составляет 11,1 миллиарда рублей, то есть заемные средства превышают собственный капитал примерно на 2150 процентов.

Денежные средства на счетах сократились на 57,6 процента с 393,1 миллиона рублей до 166,6 миллиона рублей. Компания выдала обеспечения по кредитам, банковским гарантиям и другим обязательствам на 1,4 триллиона рублей.

В марте акции компании «Самолет» установили новый антирекорд. Их стоимость рухнула до 726 рублей за штуку. Годовое падение превышает 50 процентов. Выходя на IPO в 2020-м, «Самолет» размещал акции по 950 рублей.

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