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02:30, 1 августа 2026Бывший СССР

ВС России ударили по оборонному заводу в Киеве

Shot: ВС России ударили по оборонному заводу «Артем» в Киеве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сразу несколько пожаров началось в Киеве после того, как стало известно о взрывах в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, в двух районах Киева — Голосеевском и Дарницком — обломки ракет упали на территории нежилой застройки. «В ряде районов столицы Украины исчезли свет и вода», — говорится в сообщении. Уточняется, что в сторону города летит еще несколько ракет.

Telegram-канал Shot пишет, что удары пришлись по оборонному заводу «Артем» и по ТЭЦ-5. Всего в Киеве и окрестностях зафиксировано более десяти прилетов. Также опубликованы кадры, на которых видно зарево пожара и большие столбы дыма.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал, что в Киеве на фоне атаки баллистическими ракетами произошли взрывы.

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