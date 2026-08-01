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03:24, 1 августа 2026Россия

Над куполами дым. В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар

В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар на площади 10 квадратных метров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Alexander Chaplygin / Globallookpress.com

Пожар произошел в храме Василия Блаженного в Москве, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели

источник ТАСС в оперативных службах
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Никто не пострадал

Площадь возгорания составила десять квадратных метров. В оперативных службах сообщили, что в настоящее время оно уже потушено.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара не уточняются.

По информации Telegram-канала Mash, на Красную площадь приехало 15 пожарных машин, ТАСС сообщал о десяти экипажах.

Спасатели зашли внутрь, над куполами здания белый дым

Mash

После тушения возгорания пожарные частично уехали с Красной площади.

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Очевидцы о пожаре

Как рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости» очевидица, задымление продолжалось около получаса: дым шел небольшими клубами. Открытого огня не было видно, однако в воздухе чувствовался сильный запах гари.

Часть пожарных отрядов разъехалась, на спуске остались четыре-пять машин, добавила собеседница канала.

Внутри уже ходят с фонарями, немного видно, что что-то мелькает. Возгорания не видно, но, видимо, что-то внутри загорелось. Дым был в течение получаса — чуть-чуть, облаками

«Осторожно, новости»

В ноябре 2025 года подмосковных Мытищах пожар вспыхнул на территории храма на улице Красина. Пламя охватило здание, расположенное у храма.

В июле 2024 года в Москве загорелась территория церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

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