Историк опроверг распространенный миф о Сталине. Вождь правда хотел взорвать храм Василия Блаженного?

Историк Оксенюк: При советской власти не хотели снести храм Василия Блаженного

В годы советской власти не собирались сносить храм Василия Блаженного на Красной площади, вопреки распространенному мифу. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Анатолий Оксенюк.

Несносный храм

Рассказывая о судьбе и творчестве выдающегося русского и советского архитектора, реставратора и искусствоведа Петра Барановского, боровшегося в годы советской власти за сохранение исторических памятников древнерусского зодчества, ученый отметил, что во время сталинской реконструкции Москвы прямой угрозы сноса собора Пресвятой Богородицы, что на Рву (больше известного как храм Василия Блаженного) не было.

Вид на собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве в 1955 году Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости

«По крайней мере на всех проектах переустройства Красной площади и Зарядья он оставался на своем месте, — объяснил Оксенюк. — И Петр Дмитриевич Барановский собором не занимался — этот объект вели другие архитекторы».

Широко распространенные до сих пор легенды о том, что для спасения храма Василия Блаженного от сноса Петр Барановский якобы запирался внутри него, яростно ругался с Кагановичем и писал гневные послания Сталину с требованиями защитить храм Василия Блаженного от уничтожения, историк назвал байками. При этом он подчеркнул, что Петр Барановский, защищая памятники архитектуры, действительно не боялся спорить и вступать в конфликты с советскими чиновниками самого разного ранга — даже тогда, когда это было очень опасно.

На вопрос «Ленты.ру», есть ли основания у известной легенды, что во время одного из совещаний по реконструкции Москвы Каганович убрал со стола макет храма Василия Блаженного, а Сталин гневно осадил его, сказав: «Пастав на мэсто!», Оксенюк ответил, что это тоже байка, которая со временем обрела вторую жизнь:

Каганович в своих воспоминаниях и письмах (они все опубликованы) от этого открещивался. Он утверждал, что это все придумали его противники. Может, такой диалог и имел место, но подтверждений этому нет Анатолий Оксенюк кандидат исторических наук

Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве Фото: Unsplash

Воссозданный собор

Рассказывая о судьбе Казанского собора на Красной площади, взорванного в 1936 году и восстановленного в начале 1990-х годов по сохранившимся обмерам Петра Барановского, Оксенюк отметил, что к новому Казанскому собору действительно есть ряд вопросов, но для уровня научных знаний своего времени он воссоздан достаточно качественно.

Казанский собор воссоздавали в начале 90-х годов на мощной волне религиозно-патриотического энтузиазма, но никаких серьезных публикаций о том, как это проходило, так и не вышло. По крайней мере я материалов об этом воссоздании не видел, поэтому не берусь судить Анатолий Оксенюк кандидат исторических наук

Казанский собор на Красной площади в Москве, конец XIX — начало XX века Фото: Pastvu

Петр Дмитриевич Барановский (1892-1984) — выдающийся русский и советский архитектор, искусствовед, реставратор памятников древнерусского зодчества. Ор­га­ни­за­тор пер­во­го в стра­не му­зея-заповедника под от­кры­тым не­бом в Ко­ло­мен­ском (ди­рек­тор в 1923-1933 годах), один из ос­но­ва­те­лей Центрального му­зея древ­не­рус­ской куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва имени Ан­д­рея Руб­ле­ва в Ан­д­ро­ни­ко­вом мо­на­сты­ре в Мо­ск­ве и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Петр Барановский — ав­тор ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии ар­хи­тек­туры и ин­ст­рук­ций по ме­то­ди­ке рес­тав­ра­ции. Он сфор­му­ли­ро­вал реставрационный метод расчета кирпичного декора по кладке или метод наращивания сохранившихся хвостовых частей кирпича. Петр Барановский ушел в мир иной 12 июня 1984 года в Москве в возрасте 92 лет.