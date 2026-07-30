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09:45, 30 июля 2026Культура

Культовый музыкант разбился на мотоцикле

Ирландский музыкант и лауреат «Оскара» Глен Хансард разбился насмерть на мотоцикле
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Angel Marchini / Globallookpress.com

Ирландский фолк-рокер Глен Хансард, который прославился ролью в принесшем ему «Оскар» фильме «Однажды», погиб в ДТП. Ему было 56 лет. Об этом сообщает BBC.

Хансард разбился насмерть на своем мотоцикле ранним утром 29 июля в Дублине. Других участников ДТП не было, и полиция ищет свидетелей случившегося.

Музыкант участвовал в рок-группе The Frames и в фолк-дуэте Swell Season. Вместе со своей партнершей по Swell Season Маркетой Иргловой в 2007 году он сыграл главные роли в картине Джона Кэрни «Однажды», которая стала неожиданным международным хитом.

Сюжет «Однажды» повествовал о двух мечтающих о славе дублинских музыкантах, которые влюбляются друг в друга. Композиция Хансарда и Иргловой Falling Slowly принесла артистам «Оскар» за лучшую оригинальную песню.

Первую известность Хансарду принесла роль в киномюзикле «Группа The Commitments», в котором он сыграл в 20-летнем возрасте. Впоследствии он неоднократно появлялся в фильмах и сериалах и писал для них песни, а его сольный альбом Didn't He Ramble в 2015 году был номинирован на «Грэмми».

Ранее 29 июля был найден мертвым популярный диджей и электропоп-музыкант Kavinsky.

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