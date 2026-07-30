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09:12, 30 июля 2026 (обновлено: 09:26, 30 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России

Зеленский назвал защиту от ракетной угрозы главной задачей на фоне мощного удара ВС РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил (ВС) России. Он выложил публикацию в Telegram-канале.

«Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей (...) И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь», — написал он.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.

По словам Зеленского, под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

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