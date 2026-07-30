Украинский олимпийский чемпион оценил шансы Валиевой стать лидером фигурного катания

Украинский фигурист Петренко назвал Валиеву уникальной спортсменкой

Украинский фигурист, олимпийский чемпион Игр-1992 Виктор Петренко оценил шансы россиянки Камилы Валиевой стать лидером фигурного катания. Его слова приводит Sport24.

Петренко назвал Валиеву уникальной спортсменкой, которая могла бы двигать вперед фигурное катание, если бы не допинговый скандал. «С ее пластикой, подачей, катанием, владением коньком она выигрывала бы так же, как [американец Илья] Малинин», — заявил он.

Ранее двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин назвал последнюю экстраординарную фигуристку в России. По его словам, это Валиева, а на данный момент других подобных спортсменок нет.

Валиева последние четыре года отбывала дисквалификацию за допинг. Она лишилась золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).