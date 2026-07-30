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10:34, 30 июля 2026Ценности

Врач рассказал об опасных жировых отложениях на теле и способе от них избавиться

Терапевт Амир Хан: Жир вокруг талии повышает риск развития диабета и проблем с сердцем
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: PitukTV / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики, блогер, писатель и медийный эксперт Амир Хан из Великобритании рассказал об опасных жировых отложениях на теле и способе от них избавиться. Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам эксперта, худеющие люди должны стремиться не к навязанным стандартам красоты, а к тому, чтобы стать здоровыми. Так, он посоветовал обратить внимание на жир вокруг талии, который может оказаться висцеральным и сигнализировать о серьезных заболеваниях.

«Существует два основных типа жира в нашем организме. Подкожный жир — это то, что мы видим, глядя в зеркало или когда ущипнем себя за складку кожи, — и висцеральный жир, который залегает глубже. Небольшое его количество — это нормально, но избыток может скапливаться вокруг внутренних органов и повышать риск развития диабета второго типа и болезней сердца, а также ряда других проблем со здоровьем», — объяснил терапевт.

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На тип телосложения и количество висцерального жира в организме влияют как генетика, так и факторы окружающей среды, указал Хан. Однако ключевую роль играют и такие факторы, как питание, физическая активность и уровень стресса. При этом от висцерального жира избавиться легче, чем от подкожного, заверил медик.

Так, врач порекомендовал выполнять разнообразные упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений и способствуют росту мышц. Кроме того, требуется ограничить количество потребляемого сахара и включить в рацион больше клетчатки и белка.

«И не забывайте: сон очень важен — нужно спать по семь-восемь часов. Также необходимо снижать уровень стресса, поскольку он провоцирует повышение уровня кортизола, что может привести к увеличению объема висцерального жира и заставить вас есть больше», — призвал эксперт.

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