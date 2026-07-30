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Силовые структуры
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11:42, 30 июля 2026 (обновлено: 11:47, 30 июля 2026)Силовые структуры

Примотавший россиянку проволокой к бетонной плите бандит вернулся спустя 25 лет тишины

На Урале фигурант дела об убийстве женщины 25 лет назад отправлен под домашний арест
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест Рината Гайнутдинова, который является фигурантом дела о жестокой расправе над женщиной, совершенной более 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье «Подстрекальство и пособничество в убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом». В июле Гайнутдинов обратился в органы следствия с явкой с повинной. Он отправлен под домашний арест до 28 сентября.

Как установил суд, преступление произошло на Урале в апреле 2000 года. Тогда на шлаковом отвале в пределах города Серова был обнаружен труп женщины с перемотанными проволокой руками за спиной, привязанный к бетонной плите.

Ранее сообщалось, что пять человеческих голов нашли в морозильной камере медицинского центра Москвы.

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