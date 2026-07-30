Примотавший россиянку проволокой к бетонной плите бандит вернулся спустя 25 лет тишины

На Урале фигурант дела об убийстве женщины 25 лет назад отправлен под домашний арест

Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест Рината Гайнутдинова, который является фигурантом дела о жестокой расправе над женщиной, совершенной более 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье «Подстрекальство и пособничество в убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом». В июле Гайнутдинов обратился в органы следствия с явкой с повинной. Он отправлен под домашний арест до 28 сентября.

Как установил суд, преступление произошло на Урале в апреле 2000 года. Тогда на шлаковом отвале в пределах города Серова был обнаружен труп женщины с перемотанными проволокой руками за спиной, привязанный к бетонной плите.

Ранее сообщалось, что пять человеческих голов нашли в морозильной камере медицинского центра Москвы.

