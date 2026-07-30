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12:44, 30 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на требование Зеленского к Вашингтону

Депутат Колесник: Вашингтон не даст Украине 300 ракет для Patriot
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Выделение 300 ракет для системы Patriot технически невозможно из-за стоимости снарядов и графика их поставок другим покупателям, объяснил депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что в Австрии начали активно обсуждать слова президента Украины Владимира Зеленского. На встрече с американским лидером Дональдом Трампом он попросил у Вашингтона 300 ракет для систем Patriot в преддверии зимнего периода.

Депутат объяснил, что системы Patriot делают частные компании, в которых поставка этих ракет уже давно расписана, кроме того, сама установка стоит миллиард долларов. Также он добавил, что ракетам необходимы установки, которые также уничтожаются российскими войсками на территории Украины.

«[Передача 300 ракет] невозможна чисто технически. Ракета очень дорого стоит. Там очередь на Patriot запланирована на годы вперед, и ради Украины никто не собирается понижать свою боеспособность. Ни одна из стран. Это пока только разговоры, ничем не подкрепленные», — сказал Колесник.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пытался уговорить Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией. Кроме того, лидер Америки не обошел стороной вопрос о своих взаимоотношениях с главой российского государства. По словам президента США, он хорошо ладит с Путиным.

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