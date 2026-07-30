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13:51, 30 июля 2026 (обновлено: 13:57, 30 июля 2026)Культура

Пугачева удвоила количество своей прислуги

«КП»: Певица Алла Пугачева наняла личного повара и уборщицу на фоне тяжелой травмы
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО), наняла еще несколько человек в качестве прислуги в арендованном особняке в Юрмале. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на инсайдеров.

По информации источника, в этом году в доме Аллы Борисовны работают две домработницы (вместо одной, как было ранее), а также появились повар и отдельный сотрудник для ухода за территорией.

Издание связывает это с недавней травмой артистки. Известно, что во время прогулок по Юрмале Пугачева передвигается с помощью трости.

Ранее покинувшая Россию Пугачева рассказала о своих панических атаках. По ее словам, они начались из-за перенесенного в ноябре 2025 года перелома ноги и тазобедренного сустава.

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