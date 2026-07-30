Пугачева удвоила количество своей прислуги

«КП»: Певица Алла Пугачева наняла личного повара и уборщицу на фоне тяжелой травмы

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО), наняла еще несколько человек в качестве прислуги в арендованном особняке в Юрмале. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на инсайдеров.

По информации источника, в этом году в доме Аллы Борисовны работают две домработницы (вместо одной, как было ранее), а также появились повар и отдельный сотрудник для ухода за территорией.

Издание связывает это с недавней травмой артистки. Известно, что во время прогулок по Юрмале Пугачева передвигается с помощью трости.

Ранее покинувшая Россию Пугачева рассказала о своих панических атаках. По ее словам, они начались из-за перенесенного в ноябре 2025 года перелома ноги и тазобедренного сустава.