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14:32, 30 июля 2026Экономика

Сын Жириновского решил избавиться от элитной недвижимости отца

Сын Жириновского Давид Гарсия выставил на продажу таунхаусы в Москве за 239 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Старший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Давид Гарсия, прежде известный как Игорь Лебедев, решил избавиться от элитной недвижимости отца. Он выставил два таунхауса на продажу за 239 миллионов рублей, пишет «Российская газета».

Речь идет о таунхаусах в закрытом жилом комплексе на Нежинской улице в Очаково-Матвеевском районе Москвы, где Жириновский прожил более 20 лет. Первый объект расположен на участке в три сотки, его площадь составляет 332 квадратных метра. Подробности о втором объекте не уточняются.

Уточняется, что один из домов политика сейчас пытается получить другой его сын — Олег Жириновский. Он рассчитывает сделать из загородного бревенчатого особняка музей в честь своего отца.

Ранее в сети появились фото интерьера дачи Жириновского в коттеджном поселке в Подмосковье.

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