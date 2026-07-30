Жители российского города пожаловались на вонь

Жители уральского Шадринска пожаловались на вонь из-за сероводорода в воздухе

Десятки жителей Шадринска на Урале начали жаловаться на головную боль. Причиной стало повышение концентрации сероводорода в воздухе, сообщает Telegram-канал Baza.

Жители города в Курганской области жалуются на запах «тухлых яиц». Особенно отчетливо он ощущается по вечерам и ночью на протяжении нескольких дней. Из-за загрязнения воздуха потемнели пластиковые откосы окон, облицовка домов и украшения на людях. Почернела также вода в реках, на ее поверхности начали всплывать туши рыб.

Власти объяснили сложившуюся ситуацию прошедшими паводками и критически высоким уровнем воды в реке Исеть. Местные жители считают, что проблема заключается в работе канализации.

После многочисленных жалоб мэрия попросила Роспотребнадзор взять пробы воды и воздуха.

Ранее о грядущих паводках предупредили жителей Тюменской, Амурской областей, Приморского края, Якутии и Еврейской автономной области.