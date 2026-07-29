Ряд российских регионов предупредили о паводках

Синоптик Макарова: В ближайшие дни паводки ожидаются в пяти российских регионах

В ближайшие дни в пяти российских регионах ожидаются паводки. Об этом в беседе с агентством ТАСС предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По прогнозам синоптика, в период с 29 по 31 июля до неблагоприятной отметки вода поднимется в реках Тюменской, Амурской областей, Приморского края, Якутии и Еврейской автономной области. В частности, паводки грозят в окрестностях реки Тавды у села Нижняя Тавда, на реке Яне у города Верхоянска, на реке Индигирке и на реке Уссури. В то же время на реке Томи у города Томска уровень воды может, наоборот, снизиться до опасно низкой отметки, отметила Макарова.

Ранее в Тюменской области на фоне половодья объявили режим ЧС. Причиной паводков власти называют экстремальные дожди, растянувшиеся на два месяца. В регионе затопило больше трех сотен домов и полтысячи участков. Кроме того, в зоне подтопления оказались один низководный мост и одна автомобильная дорога. Тем временем горожане жалуются на качество воды из-под кранов. По словам местных жителей, от нее пахнет болотом и сточными водами, а после душа на коже появляется сыпь и чувствуется зуд. Несмотря на заверения коммунальщиков в хорошем качестве воды, горожане скупают бутилированную воду, а в водоемах наблюдается массовый мор рыб.