Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:18, 29 июля 2026 (обновлено: 18:51, 29 июля 2026)Экономика

Ряд российских регионов предупредили о паводках

Синоптик Макарова: В ближайшие дни паводки ожидаются в пяти российских регионах
Виктория Клабукова

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

В ближайшие дни в пяти российских регионах ожидаются паводки. Об этом в беседе с агентством ТАСС предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По прогнозам синоптика, в период с 29 по 31 июля до неблагоприятной отметки вода поднимется в реках Тюменской, Амурской областей, Приморского края, Якутии и Еврейской автономной области. В частности, паводки грозят в окрестностях реки Тавды у села Нижняя Тавда, на реке Яне у города Верхоянска, на реке Индигирке и на реке Уссури. В то же время на реке Томи у города Томска уровень воды может, наоборот, снизиться до опасно низкой отметки, отметила Макарова.

Ранее в Тюменской области на фоне половодья объявили режим ЧС. Причиной паводков власти называют экстремальные дожди, растянувшиеся на два месяца. В регионе затопило больше трех сотен домов и полтысячи участков. Кроме того, в зоне подтопления оказались один низководный мост и одна автомобильная дорога. Тем временем горожане жалуются на качество воды из-под кранов. По словам местных жителей, от нее пахнет болотом и сточными водами, а после душа на коже появляется сыпь и чувствуется зуд. Несмотря на заверения коммунальщиков в хорошем качестве воды, горожане скупают бутилированную воду, а в водоемах наблюдается массовый мор рыб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК
    Юрист рассказала о возмещении ущерба за вытоптанные соседской собакой грядки
    Обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент оказалась больна
    Россиянам пообещали Оленью Луну
    Киллер обманул нанявшего для расправы над конкурентами россиянина
    Россиян предостерегли от одного действия на пляже
    Самойлова ответила на критику откровенных образов фразой «у меня есть и похуже»
    В США высказались об успехах ВС России на территории Донбасса
    Россиянам назвали простые способы сэкономить время в аэропорту перед вылетом
    Судья чемпионата мира прокомментировал конфликт с Месси
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok