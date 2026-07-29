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19:24, 29 июля 2026 (обновлено: 19:34, 29 июля 2026)Экономика

Москвичам пообещали звездопад

Москвичи увидят до 25 метеоров в час 30-31 июля
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители столицы смогут наблюдать звездопад, его пик придется на четверг и пятницу, 30 и 31 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на заявление ведущего научного сотрудника Института космических исследований (ИКИ РАН), кандидата технических наук Натана Эйсмонта.

Небо озарят до 25 метеоров в час, рассказал ученый. «Метеоритный поток Южные дельта-Аквариды лучше всего наблюдать низко над горизонтом начиная с трех часов ночи. При этом для лучшего обзора встать рекомендуется спиной к созвездию Большая Медведица», — посоветовал он.

Специалист объяснил, что звездопад образуется в результате прохода Землей кольца пыли, образованного движением кометы 96P/Макхольца. При пересечении этого кольца пылинки входят в атмосферу Земли со скоростью более 40 километров в секунду и сгорают, а человек воспринимает это как звездопад.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 29 июля, россияне смогут увидеть необычное полнолуние — Оленью Луну.

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