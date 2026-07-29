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20:12, 29 июля 2026 (обновлено: 20:32, 29 июля 2026)Россия

В московском ТРЦ началась эвакуация

В ТРЦ «Павелецкая плаза» в Москве началась эвакуация
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Павелецкая плаза» в Москве началась эвакуация. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

«Мы просим вас покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охраны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ТРЦ причину эвакуации не уточнили. При этом Telegram-канал РЕН ТВ сообщил, что эвакуация началась, предположительно, из-за возгорания. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Самаре произошел пожар в жилом доме в центре города. Жертвой происшествия стал мужчина — он пытался спастись от огня и выпрыгнул из окна.

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