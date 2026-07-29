В московском ТРЦ началась эвакуация

В ТРЦ «Павелецкая плаза» в Москве началась эвакуация

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Павелецкая плаза» в Москве началась эвакуация. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

«Мы просим вас покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охраны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ТРЦ причину эвакуации не уточнили. При этом Telegram-канал РЕН ТВ сообщил, что эвакуация началась, предположительно, из-за возгорания. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

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