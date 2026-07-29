Мужчина выиграл 13 миллиардов рублей и попал под арест в четвертый раз

В США победителя лотереи арестовали за домашнее насилие

Житель США, который год назад выиграл в лотерею 167 миллионов долларов (13 миллиардов рублей), снова попал под арест. Об этом сообщает LEX News.

51-летний Джеймс Фартинг сорвал джекпот в апреле 2025 года и с того момента не раз попадал в полицейский участок. 26 июля мужчину арестовали в четвертый раз — теперь по обвинению в домашнем насилии.

Пострадавшая рассказала, что поссорилась с Фартингом после лодочной прогулки. После перепалки он схватил ее за шею руками и стал душить.

28 июля мужчина предстал перед судом и не признал вину. Его отпустили под залог, сейчас он находится на свободе. Ему запрещено контактировать с пострадавшей.

В прошлый раз Фартинга арестовали 28 марта за кражу со взломом. В апреле 2026 года мужчина попался полиции за драку и избиение заместителя шерифа. Кроме того, на нем до сих пор висят обвинения в том, что он сбил человека на машине и уехал.

Ранее сообщалось, что в Шотландии попал в тюрьму 30-летний Джек Танбини, выигравший в лотерею крупную сумму и потративший весь приз. Его осудили за жестокое ограбление.