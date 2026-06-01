13:59, 1 июня 2026

Победитель лотереи попал в тюрьму за жестокое ограбление

Юлия Юткина
Фото: Nicole Piepgras / Shutterstock / Fotodom

В Шотландии попал в тюрьму 30-летний Джек Танбини, выигравший в лотерею крупную сумму и потративший весь приз. Об этом пишет Daily Mail.

В 2014 году Танбини выиграл 100 тысяч долларов (семь миллионов рублей по нынешнему курсу). В то время собирался потратить выигрыш на уроки вождения и покупку машины. Вскоре победитель лотереи уволился и стал жить на эти деньги. За пять лет мужчина полностью их промотал и начал заниматься наркоторговлей, чтобы прокормить себя.

В ноябре 2024 года Танбини и его друг Логан Хардс совершили жестокое ограбление. Они выбили дверь чужой квартиры и застали внутри женщину. Они стали угрожать ей коктейлями Молотова и обещали расправиться с ее матерью, если она не отдаст им деньги. Затем мужчины сбежали с сумкой с вещами.

В 2025 году Танбини приговорили к пяти годам и пяти месяцам тюрьмы за наркоторговлю. Позже состоялся суд, связанный с ограблением, и к сроку мужчины добавили еще 15 месяцев.

Ранее сообщалось, что житель США, который выиграл 167,3 миллиона долларов в лотерею штата Кентукки, оказался закоренелым уголовником. Ранее американец находился в заключении за кражу и торговлю наркотиками.

