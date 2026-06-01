Россиянка загадочно исчезла в Таиланде после знакомства с молодым человеком

Жительница Приморья загадочно исчезла на Пхукете после знакомства с молодым человеком

Россиянка приехала на отдых на тайский курорт Пхукет и загадочно исчезла после знакомства с молодым человеком. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 43-летняя жительница Приморья Дарья Ш., работающая ветеринаром, впервые за долгое время оформила отпуск на два месяца и улетела в Азию в начале апреля. Ее поездку сразу же омрачила череда неудач: сначала женщина попала в больницу из-за ожога от медузы, затем оказалась в полицейском участке, а позже — была укушена дикой обезьяной.

Подруги во время видеозвонков заметили, что Дарья сильно изменилась внешне. Девушки заподозрили, что она могла начать употреблять наркотики. Перед своей пропажей туристка познакомилась с молодым человеком, подробности о котором она никому не рассказывала.

В последний раз россиянка выходила на связь 25 мая. Во время звонка она шепотом сказала подруге, что рядом находится охрана ее парня и вскоре они с ним летят на Мальдивы. После этого Дарья не заходила в соцсети.

Родные и друзья женщины подозревают, что она стала жертвой афериста, которому нужны ее деньги. В России у Дарьи есть две квартиры, автомобиль Lexus и накопления на счетах. Близкие пропавшей обратились в консульство за помощью.

