Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:52, 1 июня 2026Бывший СССР

В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

Жетыбаев: В Казахстане не будут создавать специальные центры для мигрантов из ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lu Jinbo / XinHua / Globallookpress.com

В Казахстане не планируется создание специальных центров для мигрантов из Европейского союза (ЕС). Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел республики Ерлан Жетыбаев.

«Насколько мне известно, таких переговоров нет», — отметил он.

1 июня Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Евросоюз рассматривает Казахстан и Узбекистан в числе потенциальных стран-партнеров для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища на территории ЕС.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой политики ЕС. По его словам, миграционная политика Брюсселя разрушает безопасность границ и социальную сплоченность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

    101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok