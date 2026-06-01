В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

Жетыбаев: В Казахстане не будут создавать специальные центры для мигрантов из ЕС

В Казахстане не планируется создание специальных центров для мигрантов из Европейского союза (ЕС). Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел республики Ерлан Жетыбаев.

«Насколько мне известно, таких переговоров нет», — отметил он.

1 июня Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Евросоюз рассматривает Казахстан и Узбекистан в числе потенциальных стран-партнеров для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища на территории ЕС.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой политики ЕС. По его словам, миграционная политика Брюсселя разрушает безопасность границ и социальную сплоченность.