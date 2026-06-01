Российские военные ликвидировали героя Украины в зоне СВО

Поддубный: ВС России ликвидировали в зоне СВО героя Украины Павла Лаца

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции (СВО) полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) героя Украины Павла Лаца. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«На момент ликвидации занимал должность заместителя командира по психологической поддержке в в/ч Т0910. Как сообщается, его часть занималась строительством фортификационных сооружений, разминированием, охраной особо важных объектов, связанных с ГУР МОУ (Главное управление разведки Министерства обороны Украины — прим. «Ленты.ру»)», — написал военкор.

Он уточнил, что Лац был ликвидирован на запорожском направлении.

Ранее стало известно об активном продвижении армии России в Запорожской области. Отмечалось, что бои ведутся за село Гуляйпольское.