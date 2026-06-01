Автомобиль ушедшего из России производителя преодолел почти 800 тысяч километров

Владелец Rolls-Royce Phantom накатал около 776 тыс. км по миру без серьезного ремонта

Житель Лихтенштейна купил новый Rolls-Royce Phantom в 2018 году. В настоящее время одометр показывает более 482 тысяч миль (около 776 тысяч километров), и автомобиль продолжает ежедневно эксплуатироваться. Об этом пишет Autoevolution.

За шесть лет седан пересек Сахару, проехал через Сибирь, перенес североевропейскую зиму и неоднократно заправлялся топливом сомнительного качества. Серьезных отказов за почти 800 тысяч километров не случилось ни разу. Владелец намерен довести пробег до 621 372 миль (один миллиона километров). Он уверен, что его Phantom справится.

В отличие от коллекционеров, для которых дорогие модели — это инвестиции, мужчина использует седан как проверенный транспорт для дальних поездок. Первые четыре года действовала заводская программа бесплатного технического обслуживания. Специалисты марки осматривали автомобиль каждые два месяца. Rolls-Royce не устанавливал ограничений по километражу для бесплатного сервиса, который завершился в сентябре 2022 года.

Сейчас владелец тратит на каждое обслуживание около трех тысяч долларов (около 215 тысяч рублей) и приезжает в сервис каждые два-три месяца. Благодаря такому уходу автомобиль выглядит как новый, несмотря на то что дважды преодолел среднее лунное расстояние (238 845 миль × 2). Единственным кузовным вмешательством стала подкраска сколов от камней.

Собственник — опытный пилот, владеет двумя самолетами и хорошо знает представительские машины. До Phantom он эксплуатировал BMW 7-й серии, на котором наездил 310 686 миль (500 тысяч километров). Затем был Maybach 62 с двигателем V12 (заводской индекс V240), чей пробег приблизился к 671 100 миль (около 1,1 миллиона километров). Но, по словам автомобилиста, удовольствия оба автомобиля принесли меньше, чем Rolls-Royce, поэтому выбор пал на Phantom.

