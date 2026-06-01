Буданов заявил о связанном со «Списком пидорасов» секрете

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался раскрывать, кто включен в его красный «Список пидорасов» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает УНИАН в Telegram.

«Пусть это пока останется секретом», — заявил Буданов.

Он также пообещал подумать над тем, чтобы завести второй блокнот. В нем глава ОП Украины будет указывать хороших людей, передает издание.

Ранее Буданов назвал критерии для внесения в красный «Список пидорасов». По его словам, чтобы не попасть в данный список, украинцы должны любить страну.