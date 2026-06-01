МИД России выразил протест Литве из-за планов по ликвидации советских захоронений

МИД России выразил протест Литве из-за планов осквернить советские захоронения

Временной поверенной в делах Литвы Йоланте Тубайте был выражен протест в связи с планами властей республики ликвидировать захоронения советских бойцов. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Литве набирает обороты «злонамеренная кампания» по осквернению останков советских военнослужащих, и напомнили, что в России за такие действия предусмотрено уголовное наказание.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что существует идея атаковать Калининград силами НАТО. Она, по его словам, продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики.