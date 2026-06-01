Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 1 июня 2026Мир

МИД России выразил протест Литве из-за планов по ликвидации советских захоронений

МИД России выразил протест Литве из-за планов осквернить советские захоронения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в России

Фото: Global Look Press

Временной поверенной в делах Литвы Йоланте Тубайте был выражен протест в связи с планами властей республики ликвидировать захоронения советских бойцов. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Литве набирает обороты «злонамеренная кампания» по осквернению останков советских военнослужащих, и напомнили, что в России за такие действия предусмотрено уголовное наказание.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что существует идея атаковать Калининград силами НАТО. Она, по его словам, продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    В одной стране высказались о возможной отмене безвизового режима с Россией

    Собянин назвал один из ключевых приоритетов Москвы

    Голая фотосессия Оксаны Самойловой вызвала споры в сети

    Раскрыты имена обвиняемых в атаке на колледж в Старобельске

    Актриса Кошкина рассказала о «шокирующих историях» о гимнастках Авериных

    Польский дипломат вернул врученную Зеленским награду на фоне скандала с Украиной

    В ООН прокомментировали новость о возможном банкротстве фразой про судный день

    Украинские власти навязали солдатам ВСУ онлайн-казино

    Атаки ВСУ на ДНР унесли жизни двух человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok