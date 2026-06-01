Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:41, 1 июня 2026Силовые структуры

Бастрыкин назвал вид применяемых Киевом для ударов по России БПЛА

Бастрыкин: ВСУ при нанесении ударов по России используют БПЛА производства НАТО и Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российской территории используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) отечественного производства, либо произведенные странами НАТО. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания о ходе расследования теракта в Старобельске, передает РИА Новости.

«При нанесении ударов по территории России — это БПЛА "Лютый", "Бобер", "Чеклун", "Чайка", "Спис", "Барс", "Фламинго" украинского производства. В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели "Лорд" — Швейцария, "Стикер" — Австралия и иных разведовательных БПЛА иностранного производства», — уточнил председатель СК.

По его словам, на местах, где следователями были обнаружены упавшие беспилотники противника, были найдены комплектующие США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    В одной стране высказались о возможной отмене безвизового режима с Россией

    Собянин назвал один из ключевых приоритетов Москвы

    Голая фотосессия Оксаны Самойловой вызвала споры в сети

    Раскрыты имена обвиняемых в атаке на колледж в Старобельске

    Актриса Кошкина рассказала о «шокирующих историях» о гимнастках Авериных

    Польский дипломат вернул врученную Зеленским награду на фоне скандала с Украиной

    В ООН прокомментировали новость о возможном банкротстве фразой про судный день

    Украинские власти навязали солдатам ВСУ онлайн-казино

    Атаки ВСУ на ДНР унесли жизни двух человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok