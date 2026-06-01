Раскрыты имена обвиняемых в атаке на колледж в Старобельске

Гуцан: Бровди привлекли как обвиняемого в атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Обвиняемыми по делу об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан, его цитирует РИА Новости.

«В качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник главного управления министерства обороны Украины Иващенко», — сказал Гуцан.

Он также напомнил, что Бровди ранее уже был заочно осужден. В России он приговорен к пожизненному лишению свободы. Также Бровди объявлен в международный розыск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наказание для ударивших по колледжу в Старобельске будет неотвратимым.