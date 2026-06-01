Литва отвергла обвинения в предоставлении воздушного пространства для пролета дронов ВСУ

Премьер Ругинене: Литва не предоставляла ВСУ воздушное пространство для пролета БПЛА

Литва отвергла обвинения в предоставлении воздушного пространства для пролета украинских дронов. Как заявили премьер-министр страны Инга Ругинене, балтийские страны никогда не разрешали этого Киеву, передает LRT.

«Мы очень четко и ответственно заявили, и я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — подчеркнула политик.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить беспилотники с территории стран Прибалтики. Он также предупредил, что в случае, если эти государства позволят Киеву запускать дроны со своей территории, членство в НАТО не защитит их от ответных мер.