Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:41, 1 июня 2026Бывший СССР

Литва отвергла обвинения в предоставлении воздушного пространства для пролета дронов ВСУ

Премьер Ругинене: Литва не предоставляла ВСУ воздушное пространство для пролета БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Инга Ругинене

Инга Ругинене. Фото: Achille Abboud / Globallookpress.com

Литва отвергла обвинения в предоставлении воздушного пространства для пролета украинских дронов. Как заявили премьер-министр страны Инга Ругинене, балтийские страны никогда не разрешали этого Киеву, передает LRT.

«Мы очень четко и ответственно заявили, и я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — подчеркнула политик.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить беспилотники с территории стран Прибалтики. Он также предупредил, что в случае, если эти государства позволят Киеву запускать дроны со своей территории, членство в НАТО не защитит их от ответных мер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    В одной стране высказались о возможной отмене безвизового режима с Россией

    Собянин назвал один из ключевых приоритетов Москвы

    Голая фотосессия Оксаны Самойловой вызвала споры в сети

    Раскрыты имена обвиняемых в атаке на колледж в Старобельске

    Актриса Кошкина рассказала о «шокирующих историях» о гимнастках Авериных

    Польский дипломат вернул врученную Зеленским награду на фоне скандала с Украиной

    В ООН прокомментировали новость о возможном банкротстве фразой про судный день

    Украинские власти навязали солдатам ВСУ онлайн-казино

    Атаки ВСУ на ДНР унесли жизни двух человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok