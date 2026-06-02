01:00, 2 июня 2026

Уролог рассказал о пациенте с жалобой на исчезновение пениса

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Российский уролог Марк Гадзиян рассказал об иностранном пациенте, который пришел на прием с жалобой на исчезновение пениса. Этой историей он поделился в Telegram-канале.

По словам Гадзияна, мужчина захотел увеличить пенис, поскольку, по его мнению, половой орган все сильнее втягивался в живот. Врач отказал в операции и диагностировал пациенту синдром Коро — редкую психическую патологию, при которой больной уверен, что половой член постепенно уменьшается вплоть до исчезновения в брюшной полости.

«Мужчины с этим синдромом ходят по урологам и пытаются выяснить, что же с ними не так. Когда ему сообщают, что с ним и его органом все в порядке, он думает, что специалист не слишком-то компетентен, ведь он все еще чувствует, как половой член уменьшается и скукоживается, а потом ищет нового доктора», — пояснил Гадзиян.

Более того, это заболевание также диагностируется у женщин, добавил врач. Так, им может казаться, что соски постепенно сжимаются, а вульва вот-вот исчезнет, написал медик.

Ранее актриса из сериала «Клон» Франсиэли Фредузески рассказала, что 27 врачей не могли поставить ей правильный диагноз. В конечном итоге они обнаружили у нее фибромиалгию.

