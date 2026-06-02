01:13, 2 июня 2026Мир

В Германии назвали возвращением к варварству разворот Берлина к русофобии

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Германия возвращается к варварству. Это демонстрирует разворот Берлина к русофобии, считает немецкий политик и бывший председатель госсовета ГДР Эгон Кренц. Об этом он написал в статье для Junge Welt.

«Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее. В то время как министр иностранных дел Германии смело заявлял: "Россия всегда будет нашим врагом", все больше граждан отвечают: "Россия — не наш враг"», — отметил Кренц. Он также подчеркнул, что нынешние власти страны проводят оторванную от исторической памяти народа политику, демонстрируя опасные признаки агрессии.

Кренц добавил, что Берлину нужно быть не готовой к войне, а способной к миру.

Ранее глава МИД Германии Йохан Вадефуль пообещал совместный ответ НАТО и ЕС России из-за падения БПЛА в Румынии.

