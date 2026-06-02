01:14, 2 июня 2026

Опознанный как мастер по ресницам сотрудник ТЦК сменил пол

Марина Совина (ночной редактор)

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Одессы на Украине, в котором опознали известного в городе мастера по ресницам, «сменил пол» и имя в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные профиля.

Согласно данным агентства, Олейник в основном работает в сфере наращивания ресниц, хотя ранее в аккаунте также публиковались работы по аппаратному маникюру и педикюру. Известно, что он проходил обучение в 2019 году по наращиванию и ламинированию ресниц и бровей.

При этом в последнее время профиль изменился: удалены последние публикации с изображением владельца, а имя аккаунта заменено. Сейчас страница оформлена на Юлию Никову, однако в старых постах за 2023 год и ранее по-прежнему можно найти фотографии, на которых видно настоящего владельца. На одном из снимков он также запечатлен с дипломом, где указано его имя.

В аккаунте также размещено много примеров работ — оформленные брови и ресницы, которые в основном сопровождаются положительными отзывами пользователей, преимущественно на русском языке.

Ранее на Украине были задержаны военнослужащие, помогавшие уклонистам бежать за границу. Сотрудник рекрутингового центра Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Юрий Шурыгин и военнослужащий ВСУ Дмитрий Томик подозреваются в организации незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

