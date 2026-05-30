Бывший СССР
21:17, 30 мая 2026

Украинские военные помогали уклонистам бежать за границу

ТАСС: На Украине задержаны рекрутер ГУР и военный ВСУ за выезд из страны призывников
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

На Украине задержаны военнослужащие, помогавшие уклонистам бежать за границу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Сотрудник рекрутингового центра Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Юрий Шурыгин и военнослужащий ВСУ Дмитрий Томик подозреваются в организации незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Следствие считает, что они занимались поиском и перевозкой желающих избежать мобилизации. Задержание военных называют очередным эпизодом противостояния ГУР и Службы безопасности Украины (СБУ).

Украинские власти ужесточили меры по всеобщей мобилизации, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силового набора мужчин в армию. Между тем, украинцы стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности и зачислении в вузы, а также с риском для жизни незаконно переходят границу, напоминает агентство.

Ранее в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) применили слезоточивый газ против местного жителя, который попытался заступиться за мужчину, которого люди в камуфляжной форме насильно усадили в служебный автобус.

