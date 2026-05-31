05:16, 31 мая 2026Россия

ВСУ атаковали Саратовскую область

Бусаргин: В Саратовской области при атаке БПЛА повреждена инфраструктура
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Саратовская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате ударов оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом рассказал губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Глава области подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Таганрог. «На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», — говорится в сообщении.

